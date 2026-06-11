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Под Уфой построят кафе за 71 млн рублей

Компания ООО «Прайм групп» вложит 71 млн рублей в строительство кафе «Башкирия» в Уфимском районе. 

Рендер опубликовало правительство Башкортостана

Планируется, что двухэтажное здание кафе общей площадью 824 кв. м разместится на улице Молодежной Михайловского сельсовета. Участок площадью 2003 кв. м уже прошел кадастровые работы.

Как сообщили в правительстве республики, реализация проекта рассчитана на период с 2026 по 2033 год, будет создано восемь новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 71 млн рублей.

На сегодняшний день в работе Минторга Башкортостана находятся около 70 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка семи миллиардов рублей. В перечень приоритетных включено 59 проектов с объемом инвестиций 6,3 млрд рублей.

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