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Уфимский вуз открыл филиал в Китае

В Чанчжоу (КНР) состоялась официальная церемония открытия совместного института Уфимского университета науки и технологий и Университета Чанчжоу.

Фото: правительство Башкортостана

Открытие официально дало старт первой приемной кампании уникального международного образовательного проекта.

В новом институте открыт набор на передовые программы бакалавриата, а первые занятия в современных аудиториях начнутся уже в сентябре 2026 года. В текущем году набор будет проходить для китайских абитуриентов, в рамках которого планируется принять 240 талантливых молодых людей по четырем направлениям подготовки: материаловедение, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химии и нефтехимии, автоматизация производств, математическое обеспечение информационных систем.

Учебная модель нового института гармонично объединяет мощную фундаментальную российскую инженерию УУНиТ и передовую прикладную базу университета Чанчжоу. Занятия будут вести преподаватели обоих университетов по совместным учебным планам.

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