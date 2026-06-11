Уфимский вуз открыл филиал в Китае

Открытие официально дало старт первой приемной кампании уникального международного образовательного проекта.

В новом институте открыт набор на передовые программы бакалавриата, а первые занятия в современных аудиториях начнутся уже в сентябре 2026 года. В текущем году набор будет проходить для китайских абитуриентов, в рамках которого планируется принять 240 талантливых молодых людей по четырем направлениям подготовки: материаловедение, энерго- и ресурсосберегающие процессы в химии и нефтехимии, автоматизация производств, математическое обеспечение информационных систем.

Учебная модель нового института гармонично объединяет мощную фундаментальную российскую инженерию УУНиТ и передовую прикладную базу университета Чанчжоу. Занятия будут вести преподаватели обоих университетов по совместным учебным планам.