Стало известно, какой будет погода в Башкортостане в праздничные выходные

Как сообщает Башгидромет, всю первую декаду месяца погоду республики определяют циклоны, смещающиеся с Каспийского моря. И во второй половине текущей недели территория республики окажется в тыловой части одного из таких циклонов.

Ночью местами, а днем в большинстве районов будут наблюдаться кратковременные дожди разной интенсивности, днем 11 июня по северо-востоку до сильных, в отдельных районах прогремят грозы.

Ожидается умеренно теплая погода с температурой воздуха ночью +9°, +14°, днем +18°, +23°, 13 июня температура воздуха днем повысится до +20°, +25°.

В Уфе, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, 12 июня будет до +21°, облачно с прояснениями, дождь. В ночь на субботу – +13°, небольшой кратковременный дождь.