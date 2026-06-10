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Стало известно, какой будет погода в Башкортостане в праздничные выходные

Послезавтра, 12 июня, в Башкортостане отмечают День России, а в Уфе – еще и День города, так что там нас ждут длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.

Как сообщает Башгидромет, всю первую декаду месяца погоду республики определяют циклоны, смещающиеся с Каспийского моря. И во второй половине текущей недели территория республики окажется в тыловой части одного из таких циклонов.

Ночью местами, а днем в большинстве районов будут наблюдаться кратковременные дожди разной интенсивности, днем 11 июня по северо-востоку до сильных, в отдельных районах прогремят грозы.

Ожидается умеренно теплая погода с температурой воздуха ночью +9°, +14°, днем +18°, +23°, 13 июня температура воздуха днем повысится до +20°, +25°.

В Уфе, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, 12 июня будет до +21°, облачно с прояснениями, дождь. В ночь на субботу – +13°, небольшой кратковременный дождь.

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