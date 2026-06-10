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В Башкортостане при пожаре погибли трое детей

Сегодня, 10 июня, в МЧС по Республике Башкортостан поступило сообщение о возгорании дома в населенном пункте Новые Каратавлы Салаватского района.

Фото: МЧС России

Когда на место прибыли пожарные, горел жилой дом размером 6×6 метров. Пожар был ликвидирован.

К сожалению, при разборе конструкций и проливке места пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних. По предварительным данным, погибшим – шесть, восемь и 11 лет.

Для расследования причин и обстоятельств трагедии на место происшествия выехали начальник Главного управления МЧС России по РБ Владимир Горин, также работают дознаватели МЧС России, эксперт испытательной пожарной лаборатории, следственные органы и психологи МЧС России.

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