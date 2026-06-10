В Уфе в День города перекроют несколько улиц

Ограничения введут в связи с празднованием Дня России и Дня города Уфы 12 июня.

В этот день пройдут праздничные мероприятия, из-за которых будут перекрывать:

– парковку на верхней площадке Монумента Дружбы, со стороны улицы Октябрьской революции – с 23:00 11 июня до 13:00 12 июня;

– улицу Набережную от Сочинской до проезда под Бельским мостом – 12 июня с 7:00 до 13:00;

– парковку перед Русским драмтеатром и проезд вдоль площади имени Ленина – с 22:00 11 июня до 21:00 12 июня.

Кроме того, до 26 июня продлили ограничения на улице Гафури возле здания Гафури, 101. Работы МУП УИС затянутся из-за выявленных дефектов.

Автобус №266 будет объезжать перекрываемые участки так, как показано на схеме ниже.