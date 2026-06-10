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В модернизацию завода в Башкортостане вложат 2,4 млрд рублей

Запуск первой очереди расположенного в Кумертау завода по производству нефтедобывающего оборудования «ОйлТимМаш» состоялся в мае 2026 года.

oilteam.ru

Предприятие является резидентом территории опережающего развития «Кумертау» и выпускает цистерны и другое резервуарное оборудование для структур «Роснефти», «Газпрома» и других компаний топливно-энергетического комплекса.

В развитие завода уже инвестировали более 2,1 млрд рублей. Вторая очередь предполагает дальнейшую реконструкцию мощностей, что позволит увеличить выпуск цистерн и резервуаров. Ее планируют завершить в 2028 году, вложив еще порядка 2,4 млрд рублей.

На заводе «ОйлТимМаш» уже трудятся 440 человек. Модернизацию проводят при поддержке республики.

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