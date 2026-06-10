Бастрыкин затребовал доклад по информации о массовом заболевании посетителей кафе в Башкортостане

Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении руководства кафе «Остерия» по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас управлением Роспотребнадзора его работа приостановлена.

Вместе со специалистами Роспотребнадзора СК проводит проверки. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарных норм и правил.

Делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручи руководителю СУ СК РФ по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.