Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Бастрыкин затребовал доклад по информации о массовом заболевании посетителей кафе в Башкортостане

Ранее появилась информация о том, что жители Кумертау начали обращаться в больницы после посещения одного кафе. Некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация.

Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении руководства кафе «Остерия» по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Сейчас управлением Роспотребнадзора его работа приостановлена.

Вместе со специалистами Роспотребнадзора СК проводит проверки. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение санитарных норм и правил.

Делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручи руководителю СУ СК РФ по РБ Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: