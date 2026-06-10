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В Уфе пройдет заплыв международной серии X-Waters

Международная серия заплывов на открытой воде X-Waters в седьмой раз проведет массовое спортивное мероприятие в Уфе.

В 2026 году заплывы пройдут третьего и четвертого июля.

Стартовый городок будет расположен в амфитеатре на набережной реки Белой, в 700 метрах ниже по течению от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность».

Дистанции в этом году:

– 500 м, 1 км – старт на набережной;

– 2,5 км – старт с песчаного пляжа «Солнечный» на противоположном берегу;

– 5 км – старт с песчаного пляжа напротив ресторанного комплекса «Пристань»;

– эстафета 5+5 км – участников доставляют на точку старта на трансфере;

– 10 км – старт с борта теплохода в месте слияния рек Белой и Уфимки.

– 20 км – старт с паромной переправы «Дудкино» на реке «Уфимка», движение в сторону «Каменной переправы»;

– 300 м против течения – старт с песчаной косы Набережной у подножия амфитеатра.

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