В Уфе пройдет заплыв международной серии X-Waters

Международная серия заплывов на открытой воде X-Waters в седьмой раз проведет массовое спортивное мероприятие в Уфе.
В 2026 году заплывы пройдут третьего и четвертого июля.
Стартовый городок будет расположен в амфитеатре на набережной реки Белой, в 700 метрах ниже по течению от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность».
Дистанции в этом году:
– 500 м, 1 км – старт на набережной;
– 2,5 км – старт с песчаного пляжа «Солнечный» на противоположном берегу;
– 5 км – старт с песчаного пляжа напротив ресторанного комплекса «Пристань»;
– эстафета 5+5 км – участников доставляют на точку старта на трансфере;
– 10 км – старт с борта теплохода в месте слияния рек Белой и Уфимки.
– 20 км – старт с паромной переправы «Дудкино» на реке «Уфимка», движение в сторону «Каменной переправы»;
– 300 м против течения – старт с песчаной косы Набережной у подножия амфитеатра.
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