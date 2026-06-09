Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане ищут инвестора для запуска производства модульных домов и бань

Корпорация развития Башкортостана разработала новое инвестиционное предложение, которые предполагают запуск производства туристических объектов.

Инвестпредложение содержит уже готовую концепцию, рассчитанные финансовые показатели, подобранные инвестплощадки и условия размещения на их территории, данные об инженерной инфраструктуре, информацию о преимуществах, доступных мерах поддержки и так далее.

Оно подразумевает запуск в Иглинском районе производственного предприятия по выпуску модульных домов и бань, специально спроектированных для сегмента глэмпинга.

Дома – площадью 25, 50 и 75 квадратных метров;

бани – три и шесть квадратных метров с двумя и тремя секциями.

Объем инвестиций оценивается в 228 млн рублей. Чистый дисконтированный доход (расчетный период – девять лет) – 32,8 млн рублей. Простой срок окупаемости — 5,8 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: