В Башкортостане ищут инвестора для запуска производства модульных домов и бань

Инвестпредложение содержит уже готовую концепцию, рассчитанные финансовые показатели, подобранные инвестплощадки и условия размещения на их территории, данные об инженерной инфраструктуре, информацию о преимуществах, доступных мерах поддержки и так далее.

Оно подразумевает запуск в Иглинском районе производственного предприятия по выпуску модульных домов и бань, специально спроектированных для сегмента глэмпинга.

Дома – площадью 25, 50 и 75 квадратных метров;

бани – три и шесть квадратных метров с двумя и тремя секциями.

Объем инвестиций оценивается в 228 млн рублей. Чистый дисконтированный доход (расчетный период – девять лет) – 32,8 млн рублей. Простой срок окупаемости — 5,8 года.