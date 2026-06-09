В Башкортостане ищут инвестора для запуска производства модульных домов и бань

Корпорация развития Башкортостана разработала новое инвестиционное предложение, которые предполагают запуск производства туристических объектов.
Инвестпредложение содержит уже готовую концепцию, рассчитанные финансовые показатели, подобранные инвестплощадки и условия размещения на их территории, данные об инженерной инфраструктуре, информацию о преимуществах, доступных мерах поддержки и так далее.
Оно подразумевает запуск в Иглинском районе производственного предприятия по выпуску модульных домов и бань, специально спроектированных для сегмента глэмпинга.
Дома – площадью 25, 50 и 75 квадратных метров;
бани – три и шесть квадратных метров с двумя и тремя секциями.
Объем инвестиций оценивается в 228 млн рублей. Чистый дисконтированный доход (расчетный период – девять лет) – 32,8 млн рублей. Простой срок окупаемости — 5,8 года.
Комментарии (0)