Башкортостан опустился на 45 строчку в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

Больше всего бензина в апреле могли купить жители столичных регионов и регионов Крайнего Севера.

Лидерами рейтинга остаются Москва, Чукотский АО и ЯНАО, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2,4 тыс. литров бензина марки АИ-92 в месяц, при среднероссийском уровне 1405 литра.

Далее, помимо «севера», в топ-10 только Санкт-Петербург (девятая строчка, 1665 литров).

В апреле 2026 года в среднем по России цена АИ-92 поднялась относительно декабря прошлого года на 3,5%, АИ-95 – на 3,4% при общей инфляции 3%. Однако если сравнивать с прошлогодними ценами, то превышение остается очень большим – на 12,5%, что значительно больше инфляции за этот же период.

Жители Башкортостана при средней цене АИ-92 62,27 рубля за литр могли позволить себе купить до 1052 литра бензина этой марки в месяц – 45 строчка рейтинга.

С апреля 2025 года ситуация ухудшилась: тогда бензин стоил в среднем 55,57 рубля, и жители региона на среднюю зарплату могли купить 1079 литров – 38 строчка.