Мэрия Уфы показала, в каком состоянии сегодня памятник Салавату Юлаеву

Фотографии из мастерской опубликовала мэрия. После того, как специалисты очистили скульптуру и сварные швы, выявленные дефекты показали, что состояние памятника довольно удручающее.

Как мы писали ранее, экспертиза Башкультнаследия показала, что обработку скульптуры бронзой не проводили, из-за чего с годами чугун стал неоднородным – это ускорило разрушение памятника.

В связи с этим было принято решение отлить новый, полностью аналогичный памятник из бронзы. Эту скульптуру сохранят как важный исторический объект, где он разместится – еще не решили.