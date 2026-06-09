Мэрия Уфы показала, в каком состоянии сегодня памятник Салавату Юлаеву

Сегодня, девятого июля, исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов ознакомился с ходом реставрации памятника Салавату Юлаеву, который был демонтирован в конце прошлого года.
Фотографии из мастерской опубликовала мэрия. После того, как специалисты очистили скульптуру и сварные швы, выявленные дефекты показали, что состояние памятника довольно удручающее.
Как мы писали ранее, экспертиза Башкультнаследия показала, что обработку скульптуры бронзой не проводили, из-за чего с годами чугун стал неоднородным – это ускорило разрушение памятника.
В связи с этим было принято решение отлить новый, полностью аналогичный памятник из бронзы. Эту скульптуру сохранят как важный исторический объект, где он разместится – еще не решили.
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