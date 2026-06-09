В Башкортостане могут измениться правила использования материнского капитала

На сегодняшний день материнский сертификат можно использовать для улучшения жилищных условий, образования детей, формирования пенсии одного из родителей, реабилитации детей с инвалидностью либо расходовать в виде ежемесячного пособия на ребенка до трех лет.

Последний пункт не устраивает Минтруд РФ: семьи все реже используют материнский капитал для покупки жилья. Если в 2020 году маткапитал тратили на покупку жилья в 58,5% случаев, то в 2026 – лишь в 18,8% случаев.

При этом доля получателей соответствующего пособия на ребенка до трех лет увеличилась с 24,5% до 42,8%.

В связи с этим Минтруд предлагает запретить выдавать маткапитал в виде пособий и оставить все остальные виды использования, ограничив направление на формирование накопительной пенсии.