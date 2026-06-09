В Башкортостане могут измениться правила использования материнского капитала

Программа материнского капитала в России действует с 2007 года, в прошлом году ее действие продлили до 2030.
На сегодняшний день материнский сертификат можно использовать для улучшения жилищных условий, образования детей, формирования пенсии одного из родителей, реабилитации детей с инвалидностью либо расходовать в виде ежемесячного пособия на ребенка до трех лет.
Последний пункт не устраивает Минтруд РФ: семьи все реже используют материнский капитал для покупки жилья. Если в 2020 году маткапитал тратили на покупку жилья в 58,5% случаев, то в 2026 – лишь в 18,8% случаев.
При этом доля получателей соответствующего пособия на ребенка до трех лет увеличилась с 24,5% до 42,8%.
В связи с этим Минтруд предлагает запретить выдавать маткапитал в виде пособий и оставить все остальные виды использования, ограничив направление на формирование накопительной пенсии.
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