В Уфе до сентября перекроют несколько улиц

МУП УИС продолжает реконструкцию тепловой сети в историческом центре города. В связи с этим с сегодняшнего дня, девятого июня, и по 15 сентября перекрыли проезжую часть улицы Гафури на участке от дома №71 до пересечения с Коммунистической.

Кроме того, ограничат движение вокруг санатория «Зеленая роща». Будут перекрываться проезды в районе санатория и въезд в само учреждение с 15 июня по первое сентября.

Эти ограничения связаны с работами МУП УИС по подключению к тепловой сети многоэтажного жилого комплекса.