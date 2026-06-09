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В Уфе до сентября перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

МУП УИС продолжает реконструкцию тепловой сети в историческом центре города. В связи с этим с сегодняшнего дня, девятого июня, и по 15 сентября перекрыли проезжую часть улицы Гафури на участке от дома №71 до пересечения с Коммунистической.

Кроме того, ограничат движение вокруг санатория «Зеленая роща». Будут перекрываться проезды в районе санатория и въезд в само учреждение с 15 июня по первое сентября.

Эти ограничения связаны с работами МУП УИС по подключению к тепловой сети многоэтажного жилого комплекса.

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