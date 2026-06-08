Треть опрошенных жителей Уфы ждет появления роботов-курьеров

Все респонденты отвечали на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы заказы вам привозил не курьер (человек), а робот-доставщик?»

Выяснилось, что наиболее осторожно к роверам относятся в Омске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве, где менее 25% опрошенных ответили, что хотели бы, чтобы роботы заменили людей в этой сфере.

Больше всего ждут роботов-курьеров на улицах жители Перми (36%), Казани (33%) и Уфы (32%).

Среди опрошенных уфимцев 35% при этом относятся к такому прогрессу негативно, 33% воздержались.