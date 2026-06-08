Треть опрошенных жителей Уфы ждет появления роботов-курьеров

Исследовательский центр сервиса Superjob опросил 10 000 экономически активных жителей мегаполисов, использующих сервисы доставки, чтобы узнать, как они относятся к роботам-доставщикам.
Все респонденты отвечали на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы заказы вам привозил не курьер (человек), а робот-доставщик?»
Выяснилось, что наиболее осторожно к роверам относятся в Омске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве, где менее 25% опрошенных ответили, что хотели бы, чтобы роботы заменили людей в этой сфере.
Больше всего ждут роботов-курьеров на улицах жители Перми (36%), Казани (33%) и Уфы (32%).
Среди опрошенных уфимцев 35% при этом относятся к такому прогрессу негативно, 33% воздержались.
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