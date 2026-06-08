В Башкортостане упростили порядок предоставления земли бизнесу

Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу «Россия 24» на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

«Говорить, что все хорошо, – не будем. Потому что правильно, наверное, объективно смотреть на вещи.

Что я могу сказать? Во-первых, мнение и позиция нашей управленческой команды в отношении бизнеса неизменны. Наша главная задача – мотивировать его и поддерживать всеми силами. И чем сложнее ситуация, тем более важны ресурсы, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне.

Мы должны понимать, что бизнес выстоит, что предприятия не будут закрываться, будут платить налоги. Без этого движения не будет. Соответственно, не будет и решения социальных вопросов. А это то, что, собственно, в первую очередь волнует людей наряду с хорошими зарплатами.

С другой стороны, бюджетных возможностей у нас становится меньше. Мы все понимаем, что боремся с санкционным давлением, поддерживаем специальную военную операцию. Бюджеты растут, но растут и расходы. И в этих условиях нужно придумать какие-то новые механизмы. Мы поменяли наше инвестиционное законодательство. Знаете, с какой целью? Подумали, что в условиях, когда мы не можем давать столько прямых субсидий, то можем упростить доступ к предоставлению земли.

В России много земли. Одно время сидели, держали ее – как бы чего не было. Мне кажется, это неправильно. Понимаю, когда очередь, может, будет стоять у наших дверей: "Дай землю!", тогда и мы будем вести себя соответственно. Сейчас мы, наоборот, должны сами предлагать участки. У нас есть целый пул площадок, которые можно взять в аренду без торгов в соответствии с законодательством и создавать производства.

Это не новая инициатива, но мы упростили порядок предоставления земли. Если раньше нужно было готовить много документов, чтобы получить землю, то сейчас это практически две страницы: декларация о том, что у меня такой бизнес, я вложу туда столько средств. Исключили и требования подтвердить природу бизнеса, доказать рентабельность. Это не наша задача», – сказал глава региона.