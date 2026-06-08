В Уфе за выходные задержали 27 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 52 ДТП. Пострадали пять человек.

В частности, шестого июня в Кировском около СНТ «Полет» 39-летний водитель Daewoo Nexia сбил 10-летнюю девочку, ее доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.

Пресечено 496 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (27), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (48) и не уступавшие дорогу пешеходам (44).

Кроме того, оштрафовали 47 пешеходов-нарушителей.

Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще 11 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.