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В Уфе за выходные задержали 27 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах шестого и седьмого июня.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 52 ДТП. Пострадали пять человек.

В частности, шестого июня в Кировском около СНТ «Полет» 39-летний водитель Daewoo Nexia сбил 10-летнюю девочку, ее доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.

Пресечено 496 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (27), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (48) и не уступавшие дорогу пешеходам (44).

Кроме того, оштрафовали 47 пешеходов-нарушителей.

Задержали 27 водителей в состоянии опьянения, еще 11 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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