В Башкортостане началась сокращенная рабочая неделя

В пятницу, 12 июня, в Башкортостане отмечают День России, а в Уфе – еще и День города, так что там нас ждут длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.

Продолжительность работы в четверг, 11 июня, сокращается на один час.

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включается только 12 июня, то есть отпуск продлевается на один день.

Это будет последний внеплановый выходной до 12 октября.