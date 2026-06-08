В Башкортостане началась сокращенная рабочая неделя

Вторая рабочая неделя в июле в этом году будет сокращенной: после четырех рабочих дней – период длинных выходных.
В пятницу, 12 июня, в Башкортостане отмечают День России, а в Уфе – еще и День города, так что там нас ждут длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.
Продолжительность работы в четверг, 11 июня, сокращается на один час.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отдыха не включается только 12 июня, то есть отпуск продлевается на один день.
Это будет последний внеплановый выходной до 12 октября.
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