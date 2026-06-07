Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Сезон дождей: погода в Уфе 8-12 июня

Начало лета пока не радует уфимцев: официальные пляжи уже открыты, но купаться в такую погоду пойдут разве что моржи.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе сезон дождей продолжится, потепления пока не обещают.

Понедельник, 8 июня: до +23°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +12°, без осадков.

Вторник, 9 июня: до +22°, облачно, дождь, в ночь на среду – +12°, без осадков.

Среда, 10 июня: до +21°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +13°, без осадков.

Четверг, 11 июня: до +21°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 12 июня: до +24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на субботу – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: