Сезон дождей: погода в Уфе 8-12 июня

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе сезон дождей продолжится, потепления пока не обещают.

Понедельник, 8 июня: до +23°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +12°, без осадков.

Вторник, 9 июня: до +22°, облачно, дождь, в ночь на среду – +12°, без осадков.

Среда, 10 июня: до +21°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +13°, без осадков.

Четверг, 11 июня: до +21°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 12 июня: до +24°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на субботу – +13°, небольшой кратковременный дождь.