В Башкортостане цены на огурцы вернулись к росту, дешевеют яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (6,84%), морковь (2,31%), лук (2,19%), свекла (1,29%) и творог (1%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели бананы (2,96%), яйца (2,08%), яблоки (1%), макароны (0,7%) и детские мясные консервы (0,68%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.