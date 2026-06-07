В Башкортостане цены на огурцы вернулись к росту, дешевеют яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные еженедельного мониторинга цен на некоторые виды товаров за период с 25 мая по первое июня 2026 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (6,84%), морковь (2,31%), лук (2,19%), свекла (1,29%) и творог (1%).
На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели бананы (2,96%), яйца (2,08%), яблоки (1%), макароны (0,7%) и детские мясные консервы (0,68%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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