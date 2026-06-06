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Радий Хабиров: «Главную задачу на ПМЭФ-2026 мы выполнили»

Глава Башкортостана Радий Хабиров подвел итоги участия делегации республики в XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

Александр Сидякин и Радий Хабиров. Фото опубликовал Радий Хабиров

«Главную задачу, которую поставили себе перед участием в Петербургском международном экономическом форуме, мы выполнили – показали нашим партнерам возможности республики, заключили ряд важных соглашений с предприятиями и руководителями регионов.

Уверен, они станут хорошим импульсом для дальнейшего развития. Все цифры, суммы инвестиций, ожидаемый экономический эффект нам еще предстоит посчитать», – сообщил Радий Хабиров.

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров поделился деталями работы делегации.

«Дни были плотные, но результат того стоил. Подписали 35 соглашений на более чем 100 млрд рублей. Это не просто цифра и не красивые папки на столе. Подписание – вершина айсберга большой подготовительной работы, которая теперь переходит в конкретные проекты, рабочие места, налоги, развитие территорий.

Много говорили с нашими партнерами – с Абхазией, Беларусью, Казахстаном, РСПП, крупными российскими компаниями. По науке договорились с фондом «Вызов», по промышленности – с «Полиметаллом», по АПК – с Росагролизингом, по экологии и новым технологиям – с «Эфиродинамикой». Везде один смысл – кооперируемся, усиливаемся, слышим бизнес и помогаем там, где надо.

За три дня форума нужно сделать столько, сколько в обычном режиме заняло бы месяцы. В очередной раз доказали – можем», – добавил глава правительства.

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