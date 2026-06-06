Башкортостан занял третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

В 2024 году Башкортостан впервые вошел в топ-3 сильнейших по этому показателю регионов страны.

В обновленном рейтинге, как было объявлено на полях XXIX Петербургского международного экономического форума, Башкортостан снова занял третью строчку, уступив лишь Москве, Татарстану (первое место), Нижегородской и Московской областям (второе место).

В 2025 году общий объем инвестиций в экономику региона увеличился на 1,7% и достиг 852,6 млрд рублей. А с 2018 по 2025 годы инвестпоток в регион вырос на 76,6%. Всего в республике на стадии реализации – почти 2,4 тыс. инвестпроектов с общим запланированным объемом вложений порядка 1,3 трлн рублей.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата 2026 года сформировали по результатам опроса более чем 500 тысяч предпринимателей. Он учитывает 88 различных показателей, которые отражают усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса.