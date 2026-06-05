На улицы Уфы вышли роботы-уборщики

Как сообщили в мэрии Уфы, роботов-уборщиков вывели на улицы пока в качестве эксперимента. Его цель – объективно оценить эффективность, экономическую целесообразность и адаптивность автономных систем в городской среде.

В случае успеха Уфа может стать одним из первых городов России, где автономные системы станут неотъемлемой частью городской жизни.

В администрации сообщают, что автоматизация снизит снижает затраты на зарплаты, обучение персонала и простои. Свободные деньги можно будет направить на развитие других городских проектов — парки, транспорт, образование.

Кроме того, роботы собирают данные о состоянии улиц, потоках пешеходов и загрязнениях.