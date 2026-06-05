Константин Климин назначен министром торговли и услуг Башкортостана

Министром назначен 47-летний Константин Дмитриевич Климин. Указ был подписан третьего июня и уже вступил в силу.

Константин Климин родился в Уфе, окончил Московский государственный институт сервиса, прошел профессиональную переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса «МИРБИС», получив квалификацию «Мастер делового администрирования».

Работал на предприятии «Уфагражданстрой», в коммерческих организациях, был директором Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» и его представителем в Беларуси, до недавних пор являлся представителем Башкортостана при торгпредстве РФ в Беларуси и первым замминистра торговли и услуг Башкортостана.