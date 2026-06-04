На ПМЭФ-2026 подписано соглашение об освоении Новопетровского месторождения в Башкортостане

Новопетровское месторождение открыли еще в 1980-х годах. Помимо меди и цинка, руда содержит серебро и золото.

Сегодня, четвертого июня, премьер-министр республики Андрей Назаров сообщил о том, что на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о защите и поощрении капиталовложений по проекту освоения этого месторождения.

Оно закрепляет стабильные условия для инвестора на 15 лет и позволяет спокойно планировать большой промышленный проект строить инфраструктуру, запускать производство, создавать рабочие места.

По словам главы правительства, общий объем капиталовложений составит 11,6 млрд рублей. В рамках проекта появятся подземный рудник, вахтовый поселок, административные и бытовые объекты. Начало производства запланировано на 2029 год, добыча – минимум до 2038 года.

«Для республики это не просто добывающий проект. Это более 400 рабочих мест, налоговые поступления и развитие территории. Отдельно с "Полиметаллом" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, до 2038 года компания направит на эти цели 6,75 млрд рублей», – рассказал Андрей Назаров.