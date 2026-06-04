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Башкортостан за год ухудшил позиции в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» опубликовал рейтинг регионов России по благосостоянию семей по итогам 2025 года.

В рейтинге учитывались потенциально возможные остатки денег в среднестатистической семье с одним ребенком и двумя детьми после всех минимальных расходов. Все данные брались из официальной статистики.

Самые состоятельные семьи живут в северных регионах, где, несмотря на высокие цены, уровень зарплат позволяет откладывать значительные суммы.

Первые строчки рейтинга заняли:

ЯНАО – остаток – 163 140 рублей в семье с одним ребенком и 141 365 рублей с двумя детьми;

ХМАО – 122 352 рубля и 102 647 рублей соответственно;

Магаданская область – 119 407 рублей и 94 995 рублей.

Башкортостан в рейтинге занял только 39 строчку: в среднестатистической семье с одним ребенком после всех минимальных затрат остается порядка 56 292 рублей, с двумя детьми – 38 560 рублей.

В прошлогоднем рейтинге Бакортостан занял 27 строчку, хотя остатки были меньше (48 598 и 31 735 рублей).

Для сравнения, Челябинская область заняла 20 строчку, Татарстан – 10, Санкт-Петербург – восьмую, а Москва – пятую.

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