Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе частично перекроют развязку на проспекте Салавата Юлаева

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Во время проведения работ в период с восьмого июня по первое августа 2026 года будут поочередно перекрываться две из восьми полос проезжей части путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева, улиц Менделеева и Рудольфа Нуреева в обоих направлениях.

С завтрашнего дня, пятого июня, по третье июля будет ограничено движение на участке улицы Менделеева от Сагита Агиша до Генерала Горбатова. Там меняют асфальт.

Также, с 7:00 пятого июня до 22:00 шестого июня будет закрыта парковка возле Конгресс-холла «Торатау» в связи с проведением международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад».

Кроме того, для выполнения работ на тепловой сети с восьмого июня до девятого октября 2026 года будет перекрываться проезжая часть улицы Подполковника Недошивина.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: