В Уфу прибудет «Театральный поезд»

В рамках проекта два поезда – «Владивосток – Москва» и «Севастополь – Москва» – отправятся навстречу друг другу. Восточный маршрут включает 25 городов, южный – 19, в числе которых и Уфа.

Всего в проекте участвуют более 5000 артистов, которые представят свыше 280 постановок. В каждом городе‑остановке гостей ждут двухдневные фестивали: спектакли, мастер‑классы, творческие встречи и образовательные мероприятия.

В Уфе они пройдут восьмого и девятого июня. Приедут театральные коллективы из Самарской и Саратовской областей.

Среди них — Самарский академический театр оперы и балета с детской оперой «Репка», Самарский театр кукол со спектаклем «Жил‑был король», Драматический театр «Грань» с постановкой «Мой бедный Марат», а также ансамбль народных инструментов «Парафраз» с мюзиклом «Кот в сапогах по‑русски» и другие.

Свои спектакли в рамках проекта покажут и местные республиканские театры.

Во время фестиваля в зале ожидания железнодорожного вокзала развернется выставка к 150‑летию СТД России и пройдет творческая программа любительских театров.

Кроме того, восьмого июня в Доме актера им. Б. Юсуповой состоится лекция театроведа, преподавателя Уфимского государственного института искусств Ирины Шамсутдиновой. После лекции главный режиссер Драматического театра города Вольска Петр Куликов проведет мастер‑класс для руководителей школьных театров Башкортостана.