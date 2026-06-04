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Реконструкция улицы Октябрьской Революции в Уфе завершена на 50%

Масштабная реконструкция улицы Октябрьской Революции – это один из крупнейших проектов, реализуемых в Уфе на сегодняшний день. По итогам работ она станет полупешеходной.

Фото: администрация Уфы

Работы начались в 2022 году, проект реализуется в несколько этапов: будут заменены инженерные сети, обновлено дорожное покрытие и тротуары, смонтируют уличное освещение. С инвесторами отреставрируют ряд зданий 1880-1920-х годов (в числе первых – дом Софроновой-Янчевской и дом Демидовых).

В начале 2024 года тогдашний Ратмир Мавлиев говорил, что полностью все работы завершат к началу 2026 года.

Сейчас, по сообщению администрации города, однако, представители подрядчика говорят, что выполнили более 50% работ. Завершить проект предполагается в 2027 году.

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