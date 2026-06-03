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В Уфе в СНТ вдоль Восточного выезда заменят окна

Установка новых окон и замена остекления будет проводиться за счет средств генерального подрядчика.

Сегогодня, третьего июня, Минтранс Башкортостана сообщил о том, что окна заменят в домах садовых товариществ вблизи Восточного выезда.

«Ежедневно по Восточному выезду проезжает более 15 тысяч автомобилей. Замена окон в домах, расположенных вблизи Восточного выезда, обеспечит шумоизоляцию и создаст более комфортные условия для людей, проживающих в данных садовых товариществах», – рассказала министр транспорта Башкортостана Любовь Минакова.

Это 161 дом в СНТ «Ягодка», «Чипполино», «Заречное», «Черемушки-4», «Механизатор», а также квартале 37ф в Калининском районе Уфы.

Перечень домов в садовых товариществах, в которых запланирована замена окон, можно посмотреть здесь. Их собственникам необходимо обратиться по телефону: +7 987 248-45-58.

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