Говорящее «Древо Шежере», ИИ и парфюм: как выглядит стенд Башкортостана на ПМЭФ-2026

Стенд региона представляет собой пространство-трансформер, который организаторы называют «живым организмом».

Основной связующей линией станет шоу, в котором будут представлены ключевые направления развития: культура и история, наука и образование, промышленность и инновации, экономика и инвестиции.

Уникальность экспозиции – «Древо Шежере» (генеалогическое древо), огромная десятиметровая интерактивная инсталляция во всю высоту стенда на основе искусственного интеллекта. Древо не молчит: оно отвечает на любые вопросы гостей – от инвестиционного потенциала Уфы до рецептов башкирского меда. Шежере предсказывает тренды, рассказывает историю региона и даже может стать гидом по горам Южного Урала. Достаточно прикоснуться – и оно начнет диалог.

Сама экспозиция построена как путешествие сквозь время. Иммерсивное шоу задействует все экраны стенда: зрители видят, как народные ремесла перетекают в цифровые технологии, а традиции курая становятся основой для инженерных решений. Перед гостями оживут живописные пейзажи республики: степные и горные ландшафты Южного Урала, достопримечательности Уфы.

На стенде также будут представлены значимые проекты: Межвузовский кампус Уфимского НОЦ, Российско-белорусский инвестиционный кластер, Технопарк «Бекабад», Дом Росхим и Аллея ученых.

На стенде пройдет презентация ароматов от парфюмера Кермен Манджиевой, экспериментирующей с культурным кодом Башкортостана. Парфюмерные композиции «Урал-батыр» и «Хомай» разработаны специально для экспозиции региона, чтобы дополнить визуальные и мультимедийные решения стенда. Так посетители могут не только увидеть и услышать историю Башкортостана, но и буквально почувствовать ее.