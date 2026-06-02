В Башкортостане утверждены правила предоставления дополнительных выходных при ЧС

Постановлением правительства РФ утверждены правила предоставления работникам оплачиваемого выходного и отпуска без сохранения заработной платы при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Ранее поправками в ТК закрепили возможность работникам, пострадавшим вследствие ЧС, получить дополнительный выходной и пятидневный административный отпуск.

Речь идет о сотрудниках, которые фактически проживают в домах, находящихся или оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, в результате которой утратили имущество.

В Гострудинспекции Башкортостана сегодня, второго июня, объяснили, что новыми поправками определено, в какие сроки работники могут подать заявления на выходной и отпуск (не позднее пяти рабочих дней), а работодатель – предоставить их (соответственно в течение 10 и 20 календарных дней).