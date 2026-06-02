В Уфе все-таки может появиться метро

Однако это не значит, что от проекта отказались совсем: метро может появиться в городе в будущем. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Электротранспорт развиваем. У нас в Уфе нет метро, но мы ведем переговоры, хотим начать проработки. В свое время делали проектную документацию. Дай Бог, СВО завершится, ресурсы будут, и мы какие-то новые вещи будем делать», – сообщил глава региона.

Ранее в республиканском Минтрансе рассказали, что в 1993 году Институтом геологии была разработана карта по карстовым породам. В 1995 году разработан Генплан Уфы, согласно которому предусматривалось строительство двух веток метро.

Первую линию из 11 станций длиной 15,1 км должны были проложить в период с 1995 по 2015 годы. Она проектировалась вдоль оси города, по большей части – под проспектом Октября, из исторического центра на юго-западе (от железнодорожной платформы «Правая Белая») в Черниковку и северный промышленный район.

Однако весной 2005 года при корректировке Генплана Уфы было принято решение о нецелесообразности строительства метро – из-за высокой стоимости строительства в сложных геологических условиях и плотной городской застройки при недостаточно перспективном пассажиропотоке. Оно просто слишком долго окупалось бы.

Были и другие причины:

– потребовалось бы закрытие для проезда основной городской магистрали – проспекта Октября на восемь-девять лет;

– по соотношению цена-качество-объем перевозок есть и более оптимальные варианты – например, трамвай.

На сегодняшний день основным видом общественного транспорта в Уфе определен электротранспорт, что предполагает развитие трамвайной и троллейбусной сетей. Считается, что при магистральном сообщении трамвай имеет большую провозную способность и более высокую скорость сообщения.