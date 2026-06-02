Радий Хабиров: «Мы на пути построения такой модели, что много детей – это хорошо»

По словам Радия Хабирова, с первой из них Башкортостан справляется.

«Вторая как-то неожиданно мне показалась сложнее. Сбережение народа – это что? Это хорошее здравоохранение, рост продолжительности жизни и снижение смертности. Средняя продолжительность жизни в республике подходит к 75 годам. Такого никогда не было. Но вот женщины живут 79-80, а мужчины – до 65. Дисбаланс. Мужчины безответственно к своему здоровью относятся.

Дальше. Смертность. Есть национальный проект, в нем показатели – снижение смертности от онкологии, от иных болезней, от отравления алкоголем, от самоубийств, дорожно-транспортных происшествий… Все показатели мы снижаем. Это настоящее сбережение. Такой показатель был (за него мне немножко стыдно было) – в 2018 или 2019 году я докладывал Президенту, и он обратил внимание: у нас показатель младенческой смертности был 6,2. Сейчас – 2,3.

Мы подходим к моменту модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиники, ФАПы, амбулатории – завершим, наверное, к 2030 году. Мы только за год шесть поликлиник построили в наших районах», – сказал Радий Хабиров.

При этом он отметил, что с демографией в республике дела идут не лучшим образом.

«Мы неожиданно оказались по рождаемости на седьмом месте в Приволжском федеральном округе. А в России – на 44 месте. Мы структурировали эту работу. Видим, что большая проблема – репродуктивное здоровье. Надо помогать. Мы хотим туда немножко денег добавить. Это сразу несколько тысяч рождений.

Вот Узбекистан каждый год увеличивается на миллион человек. И у них нет материнского капитала, социальной поддержки… Я спросил у моего товарища, посла Узбекистана в России Ботиржона Закировича Асадова: "Как так?" Он говорит: "Когда у нас молодая семья появляется, и если через год у них нет ребенка, вокруг сразу начинают шептаться: не любят друг друга, плохо живут…" Сама общественная модель так построена. Вот и мы теперь находимся на пути построения такой модели, что много детей – это хорошо.

А посмотрите, что нам с Запада идет – пожить для себя, поздние браки. У них нормальные браки считаются в 40 лет. А в 40 лет какие дети? И "пожить для себя", вот этот институт – один ребенок, а еще чайлдфри* пытались нам навязать. Нам нужна своя суверенная модель общественного поведения», – добавил глава региона.

*пропаганда чайлдфри запрещена в России