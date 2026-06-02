Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Башкортостан первым в России запустил новую меру поддержки многодетных семей

Команда Минтранса Башкортостана совместно с Республиканским центром социальной поддержки населения и «Яндекс Такси» запустила пилотный проект для многодетных семей.

Об этом сегодня, второго июня, сообщила министр транспорта Башкортостана Любовь Минакова.

С первого июня по 31 июля 2026 года многодетные семьи в Уфе и Уфимском районе могут дважды в месяц ездить на такси со скидкой 30%.

Пока – только в Уфе и Уфимском районе.

Для этого нужно подать заявление в Республиканский центр социальной поддержки населения.

Сделать это можно лично или дистанционно:

Уфа: ул. Революционная, 54, ул. Черниковская, 43;

Уфимский район: ул. Рихарда Зорге, 9/3.

По вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100-00-01. Для участия в проекте обязательно укажите номер телефона, зарегистрированный в приложении Яндекс Go.

Башкортостан стал первым регионом в России, запустившим такую меру поддержки.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: