Башкортостан первым в России запустил новую меру поддержки многодетных семей

Команда Минтранса Башкортостана совместно с Республиканским центром социальной поддержки населения и «Яндекс Такси» запустила пилотный проект для многодетных семей.
Об этом сегодня, второго июня, сообщила министр транспорта Башкортостана Любовь Минакова.
С первого июня по 31 июля 2026 года многодетные семьи в Уфе и Уфимском районе могут дважды в месяц ездить на такси со скидкой 30%.
Для этого нужно подать заявление в Республиканский центр социальной поддержки населения.
Сделать это можно лично или дистанционно:
Уфа: ул. Революционная, 54, ул. Черниковская, 43;
Уфимский район: ул. Рихарда Зорге, 9/3.
По вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100-00-01. Для участия в проекте обязательно укажите номер телефона, зарегистрированный в приложении Яндекс Go.
Башкортостан стал первым регионом в России, запустившим такую меру поддержки.
