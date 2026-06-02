Башкортостан первым в России запустил новую меру поддержки многодетных семей

Об этом сегодня, второго июня, сообщила министр транспорта Башкортостана Любовь Минакова.

С первого июня по 31 июля 2026 года многодетные семьи в Уфе и Уфимском районе могут дважды в месяц ездить на такси со скидкой 30%.

Пока – только в Уфе и Уфимском районе.

Для этого нужно подать заявление в Республиканский центр социальной поддержки населения.

Сделать это можно лично или дистанционно:

Уфа: ул. Революционная, 54, ул. Черниковская, 43;

Уфимский район: ул. Рихарда Зорге, 9/3.

По вопросам можно обратиться по телефону: 8 800 100-00-01. Для участия в проекте обязательно укажите номер телефона, зарегистрированный в приложении Яндекс Go.

Башкортостан стал первым регионом в России, запустившим такую меру поддержки.