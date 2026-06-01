Старый памятник Салавату Юлаеву поставят в другом месте и под стеклянным куполом

Ранее мы писали о том, что в ходе очередного заседания Наблюдательного совета по вопросу проведения работ по реставрации памятника было озвучено решение отлить новый из бронзы.

Сегодня глава региона Радий Хабиров подтвердил эти планы, добавив, что сохранятся обе версии памятника.

«В апреле мы большой комиссией посетили площадку, где идет реставрация памятника. Специалисты сказали, что порядка 80 процентов конструкции нужно менять. При этом сам металл у остальных элементов – не очень высокого качества.

В ходе дискуссии родилась идея, которую мы вынесли на суд жителей республики. Можно пойти более надежным путем – отлить более долговечный памятник из бронзы. Внешне он будет ровно таким же, как и нынешняя скульптурная композиция.

Внук Сосланбека Тавасиева недавно дал большое интервью, в котором рассказал о ее первоначальном проекте. Мы подняли все документы, они сохранились в архиве. Памятник и должен был отливаться из бронзы. Но вы сами понимаете, какое тяжелое было время. Соответственно, цветной металл шел на другие задачи, поэтому не было такой возможности.

Мы обязательно отреставрируем памятник, но его сложное состояние не позволяет устанавливать конструкцию под климатическую нагрузку. Предлагаю снова посоветоваться с жителями республики и найти место, где мы поставим этот памятник и закроем его стеклянным куполом. Это будет еще один музей. Думаю, людям будет интересно посещать такую площадку», – сказал Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что установку бронзового памятника необходимо запланировать на 2027 год, и поручил подготовить соответствующую дорожную карту.