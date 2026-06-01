В Уфе назначен новый глава администрации города

Рустам Шарипов будет возглавлять мэрию пока в качестве исполняющего обязанности.

С 30 апреля и до сегодняшнего дня администрацию города возглавлял Сергей Кожевников.

Рустам Шарипов родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района РБ. Окончил Сибайский институт БашГУ по специальности «Менеджмент». Прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ.

В начале своего трудового пути работал в коммерческой и банковской сферах. С декабря 2019 года работал главой администрации Хайбуллинского района РБ.

Награжден почетной грамотой Республики Башкортостан, Орденом Салавата Юлаева. Заслуженный работник органов местного самоуправления.