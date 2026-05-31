Пляжный сезон откладывается: погода в Уфе 1-5 июня

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе сезон дождей продолжится, существенного потепления пока не обещают.

Понедельник, 1 июня: до +21°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +9°, временами дождь.

Вторник, 2 июня: до +18°, облачно, дождь, в ночь на среду – +6°, небольшой кратковременный дождь.

Среда, 3 июня: до +20°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +10°, без осадков.

Четверг, 4 июня: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 5 июня: до +21°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +11°, без осадков.