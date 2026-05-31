В Уфе в «Дне 1000 велосипедистов» приняли участие более 25 тыс. человек

Сегодня, 31 мая, в Уфе в 15 раз прошел масштабный городской фестиваль «День 1000 велосипедистов».
На один день Уфа превратилась в главный велогород страны: как сообщает администрация города, мероприятие объединило более 25 000 любителей велоспорта и активного образа жизни.
Для фестиваля эти цифры далеко не рекордные: для сравнения, в прошлом году было более 34 тыс. участников. На этот раз подвела погода: сегодня как раз во время старта начался ливень и в целом было прохладно.
Участников среди прочих приветствовали олимпийский чемпион по шорт‑треку Семён Елистратов и секретарь общественной палаты Уфы Эрик Ахтямов.
Ради фестиваля перекрывали улицы, так что колонна велосипедистов, растянувшаяся на пару километров, двигалась прямо по проезжей части проспекта Октября.
