В Башкортостане продолжается падение цен на некоторые овощи и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали морковь (1,18%), детские мясные консервы (0,76%), сухие молочные смеси для детского питания (0,6%) и курица (0,56%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (8,3%), огурцы (4%), яйца (2,93%), лук (2,83%), капуста (1,67%) и бананы (1,22%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.