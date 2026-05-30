Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Почему каждое лето отключают горячую воду? Рассказали в ООО «БашРТС»

Ресурсоснабжающая организация ООО «БашРТС» объяснила необходимость сезонного отключения горячей воды в республике.

«С завершением отопительного сезона начались ремонты тепловых сетей и оборудования. В ходе подготовки к следующей зиме управляющие компании проверяют инженерные системы внутри дома и, при необходимости, проводят ремонты.

Ресурсоснабжающие организации, в частности ООО "БашРТС", проводят гидравлические испытания тепловых сетей, капитальные и текущие ремонты трубопроводов и теплосетевого оборудования. При этом основную часть работ можно выполнить лишь с отключением горячего водоснабжения потребителей», – говорится в сообщении.

Во время планового отключения проводят замену и ремонт коммуникаций и насосного оборудования, устраняют неполадки в работе сетей, которые в дальнейшем могут привести к внештатным ситуациям в зимний отопительный период.

Также подачу воды могут внепланово приостановить при обнаружении повреждений на сетях – такие отключения, как правило, носят краткосрочный характер.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: