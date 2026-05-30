Почему каждое лето отключают горячую воду? Рассказали в ООО «БашРТС»

«С завершением отопительного сезона начались ремонты тепловых сетей и оборудования. В ходе подготовки к следующей зиме управляющие компании проверяют инженерные системы внутри дома и, при необходимости, проводят ремонты.

Ресурсоснабжающие организации, в частности ООО "БашРТС", проводят гидравлические испытания тепловых сетей, капитальные и текущие ремонты трубопроводов и теплосетевого оборудования. При этом основную часть работ можно выполнить лишь с отключением горячего водоснабжения потребителей», – говорится в сообщении.

Во время планового отключения проводят замену и ремонт коммуникаций и насосного оборудования, устраняют неполадки в работе сетей, которые в дальнейшем могут привести к внештатным ситуациям в зимний отопительный период.

Также подачу воды могут внепланово приостановить при обнаружении повреждений на сетях – такие отключения, как правило, носят краткосрочный характер.