Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Мобильная связь и интернет появятся еще в 51 населенном пункте Башкортостана

Минцифры России завершило формирование перечня населенных пунктов, которые получат современную мобильную связь и высокоскоростной интернет в 2026 году по федеральному проекту.

Фото: правительство Башкортостана

По итогам всероссийского голосования в  число победителей вошел 51 населенный пункт Башкортостана, расположенный в 25 муниципальных районах. Более 65 тыс. жителей региона приняли участие в голосовании.

Подключать новые населенные пункты будет ПАО «Ростелеком», финансирование поступит из федерального бюджета. В них установят современные базовые станции, обеспечивающие стабильную связь и доступ к интернету по стандартам 4G (LTE). Эти станции целиком производятся в России.

Наибольшее число заявок, поддержанных жителями, поступило из следующих районов:

– Хайбуллинский район – пять населенных пунктов;

– Баймакский и Бурзянский районы – по четыре населенных пункта.

Также в список вошли территории из Мишкинского, Кушнаренковского, Бураевского, Буздякского, Бимрского, Федоровского, Татышлинского, Ишимбайского, зианчуринского, гафурийского, Шаранского, Чекмагушевского, стерлитамакского, Стерлибашевского, Куюргазинского, Караидельского, Илишевского, Ермекеевского, Благовещенского, Белорецкого, Бакалинского и Аскинского районов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: