Мобильная связь и интернет появятся еще в 51 населенном пункте Башкортостана

По итогам всероссийского голосования в число победителей вошел 51 населенный пункт Башкортостана, расположенный в 25 муниципальных районах. Более 65 тыс. жителей региона приняли участие в голосовании.

Подключать новые населенные пункты будет ПАО «Ростелеком», финансирование поступит из федерального бюджета. В них установят современные базовые станции, обеспечивающие стабильную связь и доступ к интернету по стандартам 4G (LTE). Эти станции целиком производятся в России.

Наибольшее число заявок, поддержанных жителями, поступило из следующих районов:

– Хайбуллинский район – пять населенных пунктов;

– Баймакский и Бурзянский районы – по четыре населенных пункта.

Также в список вошли территории из Мишкинского, Кушнаренковского, Бураевского, Буздякского, Бимрского, Федоровского, Татышлинского, Ишимбайского, зианчуринского, гафурийского, Шаранского, Чекмагушевского, стерлитамакского, Стерлибашевского, Куюргазинского, Караидельского, Илишевского, Ермекеевского, Благовещенского, Белорецкого, Бакалинского и Аскинского районов.