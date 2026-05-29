Памятник Салавату Юлаеву заново отольют из бронзы

Как сообщает «Башинформ», Центральный научно-исследовательский институт сплавов и металлов имени Мельникова подготовил лабораторное заключение, согласно которому чугун на памятнике Салавату Юлаеву не был бронзирован.

«Этого заключения мы ждали достаточно долго. Мы исследовали непосредственно состав материала — чугун. Мы отобрали с памятника четыре образца с тех участков, которые не должны повлиять впоследствии на экспозиционный вид. Эти четыре образца были подвергнуты анализам. Мы определили тот самый спорный вопрос, который неоднократно поднимался по поводу бронзирования в целом чугунной скульптуры. Наш материал крайне неоднороден. Здесь много раз я слышала, что у нас хороший чугун. Понимаете, дело не в том, что он плох или хорош. Дело в том, что он очень сильно неоднороден для этой массы, для подобной сборной конструкции, что вызывает в отдельных местах разрушения, в других местах чрезмерное напряжение, которое было ещё более усугублено сварочными работами, которые повысили напряженность в отдельных точках. Он неоднороден, и в результате этого он разрушает сам себя», – сообщила директор по реставрации Фонда Российской академии художеств Анна Пышта.

Изначально автор, советский скульптор Сосланбек Тавасиев планировал, что 26-тонный памятник будет отлит из бронзы, однако в 1962 году из-за ограничения расхода цветных металлов бронзу заменили на чугун.

Президент Российской академии художеств Василий Церетели заявил, что «более правильно будет сделать авторскую копию из бронзы и ее установить. А уникальное творческое произведение Тавасиева нужно музеефицировать, сделать доступным для граждан в музейном пространстве, более защищённым от погодных условий».

Отливать новую версию памятника в Санкт-Петербурге, на завод «Монументскульптура», в тех же печах, что и оригинал.