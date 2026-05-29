В Уфе из-за фестиваля «День 1000 велосипедистов» перекроют проспект Октября и несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

В этом году в Уфе в 15 раз состоится велофестиваль «День 1000 велосипедистов». Он продлится два дня, 30 и 31 мая, но ограничения движения транспорта введут уже сегодня, 29 мая.

 – С 18:00 29 мая до 16:00 31 мая
проезды вдоль площади им. В.И. Ленина;

 – с 22:00 30 мая до 16:00 31 мая
парковка возле Русского драмтеатра,
проезды возле домов проспект Октября, 81 и 81/2;

 – с 18:00 30 мая до 18:00 31 мая
улица 8 Марта (от Айской до Мингажева);

 – 31 мая с 6:00 до 12:00
проспект Октября (от Северного проезда до улицы Имени города Галле),
Южный проезд (от проспекта Октября до дома проспект Октября, 114),
внутренняя дорога между Северным и Южным проездами,
Северный проезд (от проспекта Октября до дома проспект Октября, 126);

 – 31 мая с 10:00 до 12:00
проспект Октября (от Северного проезда до 50-летия Октября),
50-летия Октября (от проспекта Октября до 8 Марта),
Айская (от 50-летия Октября до 8 Марта),
8 Марта (от Айской до Мингажева);

 – 31 мая с 12:00 до 15:00
50-летия Октября (от Айской до Мингажева).

Общественный транспорт поедет по улицам-дублерам. 31 мая с 6:00 до 16:00 не будут ездить: троллейбусы №13, №18, №21, №22 и трамваи №1, №5, №16, №18В.

Выезды со дворов в зоне действия перекрытий будут заблокированы.

