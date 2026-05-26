В Башкортостане подешевели сыры и подорожали компьютеры

Инфляция в Башкортостане в апреле ускорилась до 6,15% в годовом выражении после 6,14% месяцем ранее. При этом в Центробанке отмечают, что рост цен в регионе замедлился.

Согласно отчету Банка России, в апреле цены в регионе выросли существенно меньше, чем в марте. Замедление инфляции связано в основном с увеличением предложения некоторых товаров и укреплением рубля.

Так, республиканские производители существенно нарастили выпуск молока. Оно подешевело, а вслед за ним снизилась стоимость сыров и сливочного масла. Оливковое масло продолжило терять в цене из-за укрепления рубля.

По этой же причине в Башкортостане подешевели зарубежные туры, особенно в Египет, Китай, страны Юго-Восточной и Средней Азии. В то же время подорожал отдых внутри региона: местные санатории и дома отдыха с учетом растущего спроса традиционно повысили цены перед стартом летнего туристического сезона.

Также в республике подорожали компьютеры и телевизоры. Это связано с нехваткой некоторых компонентов в странах-производителях и перебоями поставок из-за геополитики. Стоимость медицинских товаров увеличилась вслед за ростом издержек фармкомпаний и аптек – на сырье, логистику, зарплату сотрудникам, аренду помещений.

