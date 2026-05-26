Музей «Поезд Победы» остановится в 2 городах Башкортостана

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны.
В Башкортостане «Поезд Победы» сделает две остановки: 31 мая мая он прибудет на железнодорожный вокзал Уфы, а первого и второго июня пробудет в Стерлитамаке.
Экспозиция будет открыта с 10:00 до 19:00.
Выставка воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий: дополненной реальности, объемного звука и театрального освещения реалистичных фигур.
В поезде 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, 140 мультимедиа-поверхностей, 400 кв. м декораций, 155 полноразмерных скульптур.
12+
