В Уфе перекрыли еще несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Введены следующие ограничения:
– до 15 июня – полное перекрытие проезжей части по улице Пархоменко с нечетной стороны Кирова;
– до 13 июля – закрытие двух полос проезжей части по улице Пархоменко у пересечения с Оренбургской;
– до 13 июля – закрытие одной полосы проезжей части улицы Оренбургской возле Пархоменко, 133.
Они связаны с работами, проводимыми на инженерных сетях.
