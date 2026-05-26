  • Город
Башкортостан начал поставки сельхозоборудования в Казахстан

Первые партии пресс-подборщиков и косилок в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» уже доставлены в республику.

Фото: правительство Башкортостана

Первая поставка включает шесть пресс-подборщиков ПРФ-110, девять роторных косилок различных видов и запасные части. В будущем планируется расширение ассортимента.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева отметила, что Казахстан является одним из ключевых партнеров Башкортостана:

«На долю страны приходится 9,9% товарооборота региона, причем 86,5% из этого объема составляет экспорт. Начало поставок оборудования Торгового Дома "Спецтехника" – ответ на потребности казахстанского агросектора.

Оборудование позволит аграриям повысить эффективность кормозаготовки, а мы видим перспективы для наращивания объемов сотрудничества.

Дальше – больше. Будем расширять ассортимент и наращивать объемы. По итогам прошлого года Казахстан у нас на третьем месте среди торговых партнеров, и динамика сохраняется».

