Башкортостан начал поставки сельхозоборудования в Казахстан

Первая поставка включает шесть пресс-подборщиков ПРФ-110, девять роторных косилок различных видов и запасные части. В будущем планируется расширение ассортимента.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева отметила, что Казахстан является одним из ключевых партнеров Башкортостана:

«На долю страны приходится 9,9% товарооборота региона, причем 86,5% из этого объема составляет экспорт. Начало поставок оборудования Торгового Дома "Спецтехника" – ответ на потребности казахстанского агросектора.

Оборудование позволит аграриям повысить эффективность кормозаготовки, а мы видим перспективы для наращивания объемов сотрудничества.

Дальше – больше. Будем расширять ассортимент и наращивать объемы. По итогам прошлого года Казахстан у нас на третьем месте среди торговых партнеров, и динамика сохраняется».