В Башкортостане повысят прозрачность госзакупок

В регионе все мелкие госзакупки планируют перевести в цифровой формат через «Агрегатор торгов малого объема». Для жителей это означает больше прозрачности – видно, что покупают, по какой цене и у кого.

Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Речь идет о повседневных закупках для школ, больниц, муниципалитетов – оборудование, материалы, услуги, небольшие работы.

Это поможет бизнесу получить честный доступ к заказам, а бюджету – экономить и контролировать каждый рубль.

С первого июля 2026 года электронный формат станет правом заказчиков, а с первого февраля 2027 года – обязанностью по всей стране.

«Ставлю задачу всем муниципалитетам: до первого июля завершить полную оцифровку малых закупок. Это вопрос дисциплины, открытости и эффективности», – заявил глава правительства.

