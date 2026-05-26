В Башкортостане повысят прозрачность госзакупок

Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Речь идет о повседневных закупках для школ, больниц, муниципалитетов – оборудование, материалы, услуги, небольшие работы.

Это поможет бизнесу получить честный доступ к заказам, а бюджету – экономить и контролировать каждый рубль.

С первого июля 2026 года электронный формат станет правом заказчиков, а с первого февраля 2027 года – обязанностью по всей стране.

«Ставлю задачу всем муниципалитетам: до первого июля завершить полную оцифровку малых закупок. Это вопрос дисциплины, открытости и эффективности», – заявил глава правительства.