В Уфе за выходные произошло 52 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 52 ДТП. Пострадали шесть человек.

В частности, вчера, 24 мая, около четырех часов дня напротив 23 участка СНТ «Свет» 32-летний водитель, управляя седельным тягачом с прицепом, следуя по Бирскому тракту со стороны улицы Чекмагушевской в сторону Вологодской, врезался в движущийся во встречном направлении Renault Logan под управлением 54-летнего водителя.

Водитель и 49-летняя пассажирка легковушки были госпитализированы с травмами.

Пресечено 419 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (15), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (20) и не уступавшие дорогу пешеходам (29).

Кроме того, оштрафовали 34 пешехода-нарушителя.

Задержали 17 водителей в состоянии опьянения, еще пятерол отказались от прохождения медицинского освидетельствования.