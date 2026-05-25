В Уфе за выходные произошло 52 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 23 и 24 мая.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 52 ДТП. Пострадали шесть человек.
В частности, вчера, 24 мая, около четырех часов дня напротив 23 участка СНТ «Свет» 32-летний водитель, управляя седельным тягачом с прицепом, следуя по Бирскому тракту со стороны улицы Чекмагушевской в сторону Вологодской, врезался в движущийся во встречном направлении Renault Logan под управлением 54-летнего водителя.
Водитель и 49-летняя пассажирка легковушки были госпитализированы с травмами.
Пресечено 419 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (15), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (20) и не уступавшие дорогу пешеходам (29).
Кроме того, оштрафовали 34 пешехода-нарушителя.
Задержали 17 водителей в состоянии опьянения, еще пятерол отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
