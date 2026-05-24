Придут дожди: погода в Уфе 25-29 мая

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей неделе начнется сезон дождей, ожидаются перепады температуры.

Понедельник, 25 мая: до +29°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +13°, временами небольшой дождь.

Вторник, 26 мая: до +29°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +13°, временами небольшой дождь.

Среда, 27 мая: до +20°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +6°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 28 мая: до +21°, облачно с прояснениями, дождь, в ночь на пятницу – +9°, временами небольшой дождь.

Пятница, 29 мая: до +19°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +6°, небольшой кратковременный дождь.